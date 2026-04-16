التعاون الإسلامي تدين تعيين مبعوث إسرائيلي لما يسمى “أرض الصومال”

جدة-سانا

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قيام “إسرائيل” بتعيين مبعوث دبلوماسي لما يسمى إقليم “أرض الصومال”، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل انتهاكاً سافراً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.

وأوضحت الأمانة العامة، في بيان لها اليوم الخميس على موقعها الرسمي، تضامنها الكامل مع جمهورية الصومال ودعمها الثابت لسيادتها ووحدة أراضيها، وتأييدها المطلق لمؤسساتها الشرعية في مواجهة أي محاولات لزعزعة استقرارها وتجزئة وحدتها.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، التي تنصّ جميعها على وجوب احترام سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية، محذرة من تداعيات تدخلات “إسرائيل” في الشؤون الداخلية للدول العربية والإفريقية.

يُشار إلى أن “إسرائيل” أعلنت في كانون الأول الماضي اعترافاً متبادلاً مع إقليم أرض الصومال، لتصبح الوحيدة في العالم التي أقدمت على هذه الخطوة منذ إعلان الانفصال من طرف واحد عام 1991، ولقي هذا الاعتراف تنديداً واسعاً عربياً ودولياً، وتأكيداً على الحرص على وحدة وسيادة الأراضي الصومالية.