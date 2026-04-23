وزيرا خارجية السعودية وهولندا يبحثان الأوضاع الإقليمية

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي مع نظيره الهولندي توم بيريندسن في الرياض اليوم الأربعاء، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ومسألة الملاحة الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين استعرضا مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، والجهود المشتركة الرامية لضمان أمن وسلامة الممرات المائية والملاحة الدولية.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الهولندي عن إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أمن واستقرار دول المنطقة، مؤكداً ضرورة خفض التصعيد والحفاظ على الأمن الإقليمي.

وكان وزير الخارجية السعودي قد بحث يوم الجمعة الماضي في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، السبل الكفيلة بضمان استدامة الملاحة وحرية المرور عبر مضيق هرمز، في ظل التحديات الأمنية الراهنة التي تشهدها المنطقة.