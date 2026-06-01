بريطانيا تبرم عقوداً جديدة مع تاليس للتزود بالصواريخ المضادة للطائرات المسيّرة

لندن-سانا

أعلنت بريطانيا اليوم الإثنين توقيع عقود جديدة بقيمة 36 مليون جنيه إسترليني (48.46 مليون دولار)، مع شركة “تاليس” للصناعات الدفاعية، لتزويد القوات المسلحة بمئات الصواريخ الخفيفة متعددة المهام، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات الجوية، ولا سيما الطائرات المسيّرة.

ونقلت رويترز عن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي قوله في بيان: إن “الصواريخ ستواصل الحفاظ على أمن بريطانيا وشركائها بشكل أكبر في الشرق الأوسط وخارجه”.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية: إن عمليات تسليم الصواريخ ستبدأ خلال الأشهر المقبلة.

ومجموعة تاليس هي شركة عالمية متعددة الجنسيات مقرها الرئيسي في فرنسا، وتعتبر من أبرز الشركات الرائدة في العالم في قطاعات الدفاع، والأمن، والفضاء.