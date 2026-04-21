سنتكوم: وجهنا 28 سفينة للعودة إلى إيران منذ بدء الحصار

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، اليوم الثلاثاء، أن قواتها وجهت 28 سفينة للعودة أو تغيير مسارها إلى إيران منذ بدء الحصار البحري المفروض على سواحلها.

وفي منشور على منصة “إكس” أوضحت سنتكوم أنه “منذ بدء الحصار الأمريكي على السفن التي تدخل أو تخرج من الموانئ الإيرانية، قامت القوات الأمريكية بتوجيه 28 سفينة للعودة”.

وكان الجيش الأمريكي أعلن فرض حصار على مضيق هرمز في الـ 13 من نيسان الجاري، وذلك عقب فشل مفاوضات الجولة الأولى بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان.

وأكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أن القوات الأمريكية في أعلى درجات الجاهزية لاستئناف العمليات العسكرية في حال فشلت المفاوضات.