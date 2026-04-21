الحرب الأمريكية الإيرانية سنتكوم: وجهنا 28 سفينة للعودة إلى إيران منذ بدء الحصار

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، اليوم الثلاثاء، أن قواتها وجهت 28 سفينة للعودة أو تغيير مسارها إلى إيران منذ بدء الحصار البحري المفروض على سواحلها.

وفي منشور على منصة “إكس” أوضحت سنتكوم أنه “منذ بدء الحصار الأمريكي على السفن التي تدخل أو تخرج من الموانئ الإيرانية، قامت القوات الأمريكية بتوجيه 28 سفينة للعودة”.

وكان الجيش الأمريكي أعلن فرض حصار على مضيق هرمز في الـ 13 من نيسان الجاري، وذلك عقب فشل مفاوضات الجولة الأولى بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان.

وأكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أن القوات الأمريكية في أعلى درجات الجاهزية لاستئناف العمليات العسكرية في حال فشلت المفاوضات.

الإمارات والكويت تتصديان لهجمات صاروخية إيرانية
كوستاريكا تصنّف “الحرس الثوري” الإيراني منظمة إرهابية
الجيش اللبناني يعلن استكمال المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة
مكتب الإحصاء الأوروبي يحذر من تراجع المسار الديموغرافي للاتحاد الأوروبي
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شمال إسطنبول ولا أنباء عن ضحايا أو انهيارات
