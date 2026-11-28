إنجاز تعزيل أكثر من 900 كم من قنوات الري والمصارف في سهل عكار بطرطوس استعداداً للشتاء تاريخ النشر: 2026/11/28 5:41 مساءً اخر تحديث: 2026/11/28 5:41 مساءً أكثر من 900 كيلومتر من قنوات الري الحكومية والمصارف في سهل عكار بمحافظة طرطوس، تم إنجاز تعزيلها استعداداً لفصل الشتاء. تحديث 5 آلاف مواصفة لتعزيز نفاذ المنتج السوري إلى الأسواق العالمية مجلس مدينة طرطوس ينجز تعزيل 700 مصفاة استعداداً لموسم الأمطار الوكالة الألمانية الوطنية لتخزين النفط تبدأ عمليات بيع المشتقات النفطية 4500 زائر و75 جهة من 7 دول حصيلة المعرض والمنتدى الدولي للنقل والشحن الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 4 من كانون الأول 2025 صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:سهل عكارطرطوس مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية في يومها الثاني.. عملية “ردع العدوان” توسع دائرة معاركها وتقطع طريق حلب – دمشق الدولي الذكرى الثانية لانطلاق عملية ردع العدوان.. هجوم متعدد المحاور ومفاجآت تكتيكية في اليوم الأول افتتاح مهرجان موسم التحرير 2026 على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق سوريا تستعرض في لاهاي جهود معالجة “الملف الكيميائي” للنظام البائد وإزالة الألغام آخر الأخبار دولي زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب شرق روسيا فيديو بعد إعادة تأهيله… افتتاح الجامع الأموي الصغير في مدينة دوما بريف دمشق اقتصاد سوريامجلس الشعب وزير المالية يبحث مع لجنة الموازنة بمجلس الشعب أولويات الإنفاق للمرحلة المقبلة