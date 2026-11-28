بعد إعادة تأهيله… افتتاح الجامع الأموي الصغير في مدينة دوما بريف دمشق
إضاءة أول شجرة ميلاد بدمشق في حي الدويلعة
تواصل أعمال تأهيل دوار الشيخ ضاهر في مدينة اللاذقية للتخفيف من الازدحام المروري وتحسين المشهد البصري
وزيرة الشؤون الاجتماعية تفتتح مركزي تمكين وتنمية مجتمعية في حماة
مسير سيارات على كورنيش طرطوس البحري إحياءً لذكرى انطلاق معركة “ردع العدوان”
تخريج الدفعة الأولى لصف الضباط بعد التحرير في المجمع التدريبي الأمني الثالث بريف دمشق
30 ثانية من الجمال…مدينة بانياس كما لم ترَها من قبل
افتتاح معهد الإمام أحمد بن حنبل للعلوم الشرعية والعربية في الضمير بريف دمشق
Sign in to your account
تذكرني