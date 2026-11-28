ليما-سانا



لقي 8 عسكريين مصرعهم، إثر تحطم مروحية تابعة لسلاح الجو البيروفي في منطقة سانابامبا بإقليم أياكوتشو جنوب شرق البلاد، بينما نجا الطيار الوحيد الذي كان على متنها وأصيب بجروح بليغة.



وقالت وزارة الدفاع في البيرو، في بيان نقلته وكالة الأنباء البيروفية اليوم السبت: إن المروحية كانت تنفذ مساء أمس الجمعة مهمة لإنقاذ دورية عسكرية في منطقة نائية، مشيرة إلى أن فرق البحث والإنقاذ عثرت على الطائرة والعسكريين التسعة الذين كانوا على متنها.



وأضافت الوزارة: إن الطيار الناجي نُقل إلى العاصمة ليما لتلقي العلاج، دون ان تُعلن أسباب تحطم المروحية.



وسبق أن لقي 15 شخصاً مصرعهم جراء تحطم مروحية عسكرية من طراز «إم آي-17» في منطقة أريكويبا جنوبي البيرو خلال شهر شباط الماضي، بعد فقدان الاتصال بها خلال رحلة من مدينة بيسكو إلى تشالا.