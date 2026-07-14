فنزويلا تعين قائماً جديداً بالأعمال في واشنطن

كراكاس-سانا

عينت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، اليوم الثلاثاء، وزير التجارة الخارجية يوهان ألفاريز ماركيز قائماً جديداً بالأعمال لبلادها في الولايات المتحدة، خلفاً لفيلكس بلاسنسيا الذي تولى منصب وزير الخارجية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رودريغيز قولها: إن تعيين ألفاريز ماركيز يأتي بهدف تمثيل مصالح فنزويلا، ودفع مرحلة جديدة من الحوار والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين.

وكانت رودريغيز عينت بلاسنسيا وزيراً للخارجية، في إطار إعادة هيكلة حكومية شملت دمج وزارتي العلاقات الخارجية والتجارة الخارجية، في وقت تسعى فيه كراكاس إلى إعادة تنظيم مؤسساتها الدبلوماسية والاقتصادية.

وفي آذار الماضي، أعلنت واشنطن وكراكاس استئناف العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، بعد سنوات من القطيعة، في خطوة ركزت على ملفات عدة، بينها القضايا القنصلية والطاقة والتعاون الاقتصادي.

وتكتسب العلاقات بين البلدين أهمية خاصة نظراً إلى مكانة فنزويلا كإحدى الدول المالكة لأكبر احتياطات النفط في العالم، وسط اهتمام أمريكي بملف الطاقة في منطقة أمريكا اللاتينية، بالتوازي مع مساعي كراكاس إلى تخفيف القيود الاقتصادية وتعزيز علاقاتها الخارجية.

كما تأتي هذه التحركات بالتزامن مع مرحلة انتقالية تشهدها فنزويلا بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، وتولي رودريغيز إدارة البلاد، إضافة إلى تحديات داخلية مرتبطة بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة والتعامل مع آثار الزلزالين اللذين ضربا البلاد أواخر حزيران الماضي، وأسفرا عن سقوط آلاف الضحايا والمفقودين، وفق السلطات الفنزويلية.