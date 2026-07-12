الرئيسان الإماراتي والمصري يبحثان مستجدات المنطقة وجهود خفض التصعيد

photo 2026 07 12 18 32 00 الرئيسان الإماراتي والمصري يبحثان مستجدات المنطقة وجهود خفض التصعيد
الرئيسان الإماراتي والمصري-وام

القاهرة-سانا

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن ذلك جاء خلال زيارة يقوم بها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر.

وأكد الرئيسان خلال اللقاء، حرصهما على مواصلة التشاور بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة، والتي تستدعي تعزيز التعاون والعمل المشترك للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وتتعرض دول الخليج العربية لاعتداءات إيرانية على خلفية ‏استئناف ‌‏الضربات المتبادلة بين واشنطن وإيران، حيث أعلنت ‏القيادة ‏المركزية ‌‏الأمريكية “سنتكوم” فجر اليوم، بدء جولة ‏جديدة من الضربات الجوية ‌‏على مواقع في إيران التي نفذت ‏اعتداءات بالصواريخ ‏طالت أراضي عدد من الدول العربية.‎

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