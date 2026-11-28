دمشق-سانا



يعود فيلم “ألعاب الجوع: شروق الشمس في الحصاد” بالمشاهد إلى عالم دولة “بانيم” المتخيلة، حيث تفرض سلطة “الكابيتول” سيطرتها القاسية على المقاطعات الفقيرة عبر مسابقة سنوية دامية، يُجبر فيها فتيان وفتيات على القتال حتى الموت في عرض تلفزيوني يهدف إلى ترهيب السكان وإخضاعهم.



وتدور أحداث الفيلم الذي يسبق زمنياً قصة السلسلة السينمائية الشهيرة بـ 24 عاماً، حول الفتى “هايميتش أبيرناثي” ابن السادسة عشرة، حين يجد نفسه مجبراً على خوض النسخة الخمسين من هذه الألعاب، في دورة استثنائية تضاعف فيها السلطة عدد المتنافسين ليصبح اختبار البقاء أكثر قسوة.



ومن خلال حكاية هذا الفتى الذي يواجه الموت والظلم، تقرأ زاوية “فيلم تحت الضوء” هذا الأسبوع أحدث إصدارات هذه السلسلة التي انطلقت عام 2012، عبر شريط أخرجه فرانسيس لورانس وكتب السيناريو بيلي راي ومايكل ليسلي عن رواية للكاتبة الأمريكية سوزان كولينز، وبدىء عرضه في الصالات العالمية في 20 تشرين الثاني الجاري.



وشارك بالفيلم جوزيف زادا في دور هايميتش، وماكينا غريس، ورالف فاينس في دور الحاكم المستبد كوريولانوس سنو، إلى جانب جيسي بليمونز وغلين كلوز وكيران كولكين وإيل فانينغ ومايا هوك، فضلاً عن ظهور خاص لأبطال السلسلة الأصليين جينيفر لورانس وجوش هاتشرسون ووودي هارلسون.

اختبار يتجاوز النجاة

تبدأ الحكاية صباح اختيار المشاركين في الدورة الخمسين من ألعاب الجوع، المعروفة باسم اليوبيل الربعي الثاني، حين تقرر سلطة الكابيتول مضاعفة عدد المتنافسين المعتاد، في خطوة تزيد قسوة المنافسة، وتؤكد قدرتها على إخضاع المقاطعات.



ويجد هايميتش، ابن المقاطعة الثانية عشرة، نفسه داخل الساحة إلى جانب مجموعة من المتنافسين، بينهم مايسيلي دونر، فتتشكل تحالفات غير متوقعة في مواجهة الأخطار، ومع تقدم الأحداث، تتجاوز المنافسة حدود النجاة الفردية، إذ تنشأ محاولات لتحدي النظام الذي يحول معاناة المشاركين إلى مشهد ترفيهي ويبقي السكان تحت وطأة الخوف.



وتكشف هذه التجربة جانباً من ماضي هايميتش، فالشاب الذي يدخل المنافسة محملاً بمبادئه وآماله يواجه اختباراً يترك أثره في نظرته إلى السلطة والحياة، ويشكل محطة أساسية في مساره اللاحق.

هايميتش بين الأداء والماضي

يضع المخرج فرانسيس لورانس الممثل جوزيف زادا أمام مسؤولية تقديم مرحلة لم تظهر سابقاً على الشاشة من حياة شخصية ارتبطت في ذاكرة الجمهور بأداء وودي هارلسون، وتكمن صعوبة الدور في إظهار الفارق بين هايميتش الشاب وشخصيته الأكبر سناً، من دون الاكتفاء بتقليد ملامح الأداء السابق، بل بتقديم التجارب التي تفسر تحوله.



وفي مراجعة نشرها موقع “روجر إيبرت” في 17 تشرين الثاني 2026، قرأ الناقد مات زولر سايتز الحكاية بوصفها مأساة شاب طيب يرى مثاليته وإحساسه بالشرف يتحولان إلى أدوات تستخدم ضده، وصولاً إلى الرجل المنكسر الذي عرفه الجمهور لاحقاً.



كما أشاد الناقد فيل دي سيمليان، في مراجعة نشرتها مجلة “تايم آوت” في الفترة ذاتها، باختيار زادا وبحضور عدد من الممثلين، ومن بينهم فاينس، مشيراً إلى نجاحه في تقديم شخصية الرئيس سنو ببرود محسوب يخفي وراءه تهديداً دائماً، من دون اللجوء إلى المبالغة في تجسيد الشر.

استقبال متباين بين النقاد والجمهور

في اتجاه نقدي مغاير، منح الناقد بيتر برادشو الفيلم نجمة واحدة من خمس في مراجعة نشرتها صحيفة الغارديان، منتقداً افتعال بعض الشخصيات وتعقيد الحكاية، ورأى أن العودة إلى عالم السلسلة لم تقدم سبباً فنياً مقنعاً لتكرار التجربة.



وتنعكس هذه الآراء المتباينة في استقبال الفيلم، إذ أظهر تقرير نشره موقع “روتن توميتوز” في 20 تشرين الثاني أن تقييم الجمهور على منصته بلغ 94 بالمئة، مقابل 68 بالمئة لتقييم النقاد آنذاك، مع إشادة عدد من المشاهدين بصورته وبالجانب العاطفي في الحكاية، فيما أشار آخرون إلى سرعة الإيقاع وعدم منح بعض الشخصيات مساحة كافية.

بذخ الصورة وحدود المؤثرات البصرية

يمنح الفيلم اهتماماً واضحاً للعالم البصري، من خلال التباين بين مظاهر البذخ والاستعراض في العاصمة والبيئات الأكثر خشونة التي يعيش فيها سكان المقاطعات، وصولاً إلى الساحة التي تجري فيها المنافسة.



وتولى الصورة السينمائية مدير التصوير جو ويليمز، فيما صمم الإنتاج أولي هانيش، ووضع الموسيقا جيمس نيوتن هاورد، وتولى المونتاج مارك يوشيكاوا.

ووصف الناقد سايتز في مراجعته التصوير والتصميم البصري بأنهما من أبرز عناصر العمل، مشيداً بتنوع البيئات وثراء الألوان والتفاصيل، واعتبر أن الفيلم يتفوق تقنياً على الأجزاء السابقة، أما الناقد والكاتب دي سيمليان، فرأى أن مشاهد الكابيتول تجمع البذخ والحركة والمناورات السياسية في بناء بصري لافت، لكنه أشار إلى أن النصف الثاني يفقد بعض الزخم، وأن بعض المؤثرات الرقمية في الساحة لم تكن مقنعة بالقدر الكافي.



الفيلم الذي يستمر لـ 158 دقيقة، يشكل الجزء السادس من هذه السلسلة السينمائية، لكنه يختار العودة بالزمن إلى الوراء بدلاً من مواصلة الخط الزمني للأجزاء السابقة، إلى أحداث تسبق الحكاية الأصلية، بطريقة تذكرنا بنمط الأفلام التمهيدية، كما في العراب 2 وحرب النجوم وثلاثية الهوبيت.