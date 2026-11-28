دمشق-سانا



أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد عمر قديد، أن معركة “ردع العدوان” تمثل ملحمة سطّرها أبناء الوطن بتضحياتهم، ومحطة فارقة في تاريخ سوريا، وبداية عهد جديد سيبقى حاضراً في وجدان الأجيال بوصفه شاهداً على إرادة شعب تمسك بحقه في الحرية والكرامة.



وقال قديد عبر منصة “إكس” أمس الجمعة: “في ذكرى انطلاق معركة “ردع العدوان”، يعود المشهد كأنّه نقشٌ على جبين الزمن، يوم انتفضت فيه الأرض بأبنائها، وقالت الإرادة كلمتها، فصار للصمود صدى، وللكرامة عنوان، وللتاريخ ذاكرةٌ لا تُنسى”.



وأضاف قديد: “ملحمةٌ سطّرها أبناء الوطن بتضحياتهم، وارتوت أرضه بدماء شهدائه، وحملت أجساد جرحاه آثار معركةٍ ستبقى حاضرةً في وجدان الأجيال، شاهدةً على إرادة شعبٍ تمسّك بحقّه في الحرية والكرامة”، مشيراً إلى أنه لم يكن ذلك اليوم مجرّد ذكرى لمعركة، بل محطة فارقة في تاريخ سوريا، وفاتحة عهدٍ جديد، يواصل أبناء الوطن اليوم كتابة فصوله، أملاً بمستقبلٍ يليق بتضحياتهم وأحلامهم”.



وختم قديد بالقول: “إنّ الوفاء لتلك التضحيات لا يكتمل باستذكارها فحسب، بل بصون المكتسبات، وحمل الأمانة بصدقٍ ومسؤولية، وترسيخ وحدة الصفّ، والعمل على بناء وطنٍ تسوده العدالة والكرامة، وتتّسع رحابه لجميع أبنائه، فما تحقّق بالأمس أمانةٌ في أعناقنا اليوم، ومسؤوليةٌ أمام الأجيال القادمة، تستوجب منّا أن نصونه بالحكمة، ونرسّخه بالعمل، ونحفظه من كلّ ما يهدّد وحدته ومستقبله”.



وكانت معركة «ردع العدوان» انطلقت فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني عام 2024، وانتهت في الثامن من كانون الأول من العام نفسه بتحرير سوريا من النظام البائد، لتشكل محطة مفصلية في مسار الثورة السورية وبداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.