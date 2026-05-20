رئيس كوريا الجنوبية: احتجاز إسرائيل مواطنين كوريين تجاوز صارخ للحدود

سيئول-سانا

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم الأربعاء، عن استيائه من احتجاز إسرائيل مواطنين كوريين جنوبيين في المياه الدولية، واصفاً الخطوة بأنها “تجاوز صارخ للحدود”.

ونقلت رويترز عن لي جاي قوله خلال اجتماع لمجلس الوزراء: إن إسرائيل احتجزت المواطنين الكوريين “دون أسس تستند إلى القانون الدولي”، متسائلاً عمّا إذا كان يمكن السماح بمثل هذه التصرفات من دون رد أو احتجاج.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن عدداً من الدول الأوروبية تعتزم، تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً في الوقت ذاته أن سيئول ستتخذ موقفها الخاص بصورة مستقلة بشأن هذه القضية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أمس الأول، عملية الاستيلاء على سفن “أسطول الصمود العالمي” المتجهة من تركيا نحو القطاع، وذلك في المياه الدولية قبالة السواحل القبرصية، حيث قامت باعتقال عشرات المشاركين، رغم أن منظمي الأسطول أكدوا أن المهمة “إنسانية وسلمية”، وتهدف لإيصال المساعدات إلى غزة.