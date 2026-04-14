ترامب: محادثات أمريكية إيرانية قد تجري خلال اليومين المقبلين في باكستان

واشنطن -سانا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن محادثات إضافية بين الولايات المتحدة وإيران قد تجري خلال اليومين المقبلين في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وأشار ترامب في حديث لصحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية إلى أن “هناك شيئاً ما قد يحدث خلال اليومين المقبلين” بحسب وصفه، مرجحاً أن “الأمريكيين ربما يتوجهون إلى إسلام أباد من جديد”.

وأوضح ترامب أن “المناقشات جارية، ولكنها تسير ببطء بعض الشيء”، مشيراً إلى أن “جولة ثانية من المفاوضات المباشرة لإنهاء الحرب التي استمرت 7 أسابيع من المرجح أن تحدث في مكان ما”.

وكانت الجولة الأولى من المحادثات التي عقدت في إسلام أباد قد جرت يوم السبت الماضي، لكنها انتهت دون التوصل إلى اتفاق، حيث بقيت نقاط الخلاف الرئيسية عائقاً أمام المضي قدماً.