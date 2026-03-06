مشاورات بحرينية أمريكية بريطانية مشتركة تؤكد الالتزام الجماعي بحماية الأمن الإقليمي

المنامة-سانا

عقدت مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، مشاوراتٍ استثنائية أمس الخميس، أكدت خلالها الالتزام المشترك بالتصدي الجماعي للتحديات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنّه تم خلال المشاورات التي عُقدت بموجب المادة الثانية من اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل (C-SIPA)، استعراض المشهد الأمني الراهن في المنطقة في ظل الاعتداءات الإيرانية المتواصلة الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار البحرين والدول المجاورة.

وأكدّ المشاركون في المشاورات، على الالتزام بمواصلة العمل المشترك لمواجهة أي عدوان خارجي يُهدد سيادة أيٍّ من الأعضاء وسلامة أراضيه، بما يعكس عمقَ الروابط التي تجمع بينهم.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي، تتعرض دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، لاعتداءات إيرانية أسفرت عن ضحايا وأضرار مادية.

