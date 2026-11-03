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وزير خارجية قطر يبحث مع نظرائه السعودي والمصري والتركي جهود خفض التصعيد بالمنطقة

photo 2026 11 03 22 29 13 وزير خارجية قطر يبحث مع نظرائه السعودي والمصري والتركي جهود خفض التصعيد بالمنطقة
وزارة الخارجية القطرية-الدوحة-وكالة قنا

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية السعودية فيصل بن فرحان والمصري بدر عبد العاطي والتركي هاكان فيدان، إضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، تطورات الأوضاع بالمنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة «إكس» اليوم الثلاثاء: إن الاتصالات تناولت علاقات التعاون الثنائية وسبل تعزيزها، إلى جانب تنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الوزير القطري مع كالاس آفاق تطوير الشراكة بين قطر والاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأكد وزير الخارجية القطري خلال الاتصالات دعم بلاده لجميع المبادرات والمساعي الدبلوماسية الهادفة إلى ضمان حرية الملاحة البحرية، وتهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق شامل يسهم في تحقيق السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة.

وتأتي الاتصالات القطرية في ظل حراك دبلوماسي إقليمي ودولي متزايد لاحتواء التوترات في منطقة الخليج والبحر الأحمر، وسط تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية وانعكاساتها على التجارة الدولية.

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