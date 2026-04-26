زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة هوكايدو اليابانية

طوكيو-سانا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر منطقة هوكايدو شمال اليابان مساء اليوم الأحد دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.

ونقلت وكالة رويترز عن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قوله: إن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومتراً تحت سطح الأرض مضيفاً إنه لا يوجد خطر من ‌حدوث ⁠أمواج مد بحري عاتية (تسونامي) بسبب الزلزال.

وضربت موجة مدّ بحري (تسونامي) بارتفاع 80 سنتيمتراً، في العشرين من الشهر الجاري، شمال اليابان، بعد زلزال قوي بلغت شدته 7.4 درجات على مقياس ريختر.

يذكر أنه في عام 2011 تسبب زلزال بقوة تسع درجات بحدوث موجات مد بحري، خلفت نحو 18500 قتيل أو مفقود، وأحدثت انصهاراً مدمراً في محطة فوكوشيما النووية.