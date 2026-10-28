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مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء انهيارات أرضية في هايتي

image 2026 10 28 03 18 36 مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء انهيارات أرضية في هايتي
تحرك فرق الاستجابة الأولية لإجلاء السكان من المناطق التي غمرتها المياه-هايتي-وكالة الحماية المدنية

بورت أو برانس-سانا

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، جراء أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في هايتي، الواقعة في منطقة البحر الكاريبي.
 
ونقلت أسوشيتيد برس، عن وكالة الحماية المدنية في هايتي قولها في بيان: إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وفُقد اثنان آخران في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد، حيث تضررت أكثر من 3200 أسرة ودُمرت مئات المنازل جراء الفيضانات.
 
وأشارت الوكالة إلى أن الانهيارات الأرضية أدت إلى تضرر العديد من الطرق في جنوب غرب هايتي.
 
بدورها، أعلنت سلطات الدومنيكان المجاورة لهايتي، أنه تم عزل عشرات التجمعات السكنية بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية.
 
وتشهد هايتي عادةً في مثل هذا الوقت من العام، الممتد بين شهري حزيران وتشرين الثاني، ذروة موسم الأعاصير والاضطرابات الجوية في منطقة البحر الكاريبي.

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