

نيويورك-سانا



أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع اليوم الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية، مع عودة المستثمرين إلى التداول بعد عطلة عيد الشكر، وإقبالهم على شراء أسهم شركات الذكاء الاصطناعي التي تكبدت خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 591.99 نقطة، ما يعادل 1.18 بالمئة، ليصل إلى 50774.94 نقطة، فيما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 114.71 نقطة، أو 1.60 بالمئة، إلى 7297.49 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 543.70 نقطة، أو 2.31 بالمئة، ليبلغ 24129.50 نقطة.



وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال الشهر الجاري تقلبات حادة، وسط مخاوف المستثمرين من ارتفاع تكاليف الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وحجم الاقتراض اللازم لتمويل مشروعاته.