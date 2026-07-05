قمة الناتو في أنقرة تبحث الحرب بأوكرانيا وأمن الحدود الجنوبية للحلف

أنقرة-سانا

أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، أن قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي تستضيفها العاصمة أنقرة يومي 7 و8 تموز الحالي، ستناقش تطورات الحرب في أوكرانيا، إلى جانب المستجدات الأمنية على الحدود الجنوبية للحلف.

وقال دوران في تدوينة عبر منصة “إن سوسيال” التركية، أن القمة ستتضمن تقييماً شاملاً للخطوات المتخذة لتنفيذ قرار زيادة الاستثمارات الدفاعية للدول الأعضاء، فضلاً عن استعراض جهود الحلف في مجالي الردع والدفاع.

وأضاف: إن قادة الدول الأعضاء سيتبادلون وجهات النظر بشأن أبرز التهديدات والمخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة الأوروبية الأطلسية، مع التركيز على الحرب في أوكرانيا والتطورات الأمنية في الجناح الجنوبي للحلف.

ومن المقرر أن يعقد مجلس شمال الأطلسي اجتماعه في 8 تموز برئاسة الرئيس أردوغان وعلى مستوى قادة الدول والحكومات الأعضاء في الحلف.

وتُعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها تركيا قمة لحلف الناتو، بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وذلك بعد مرور 22 عاماً على تلك القمة.

وكانت وزارةُ الدفاع التركية أعلنت الخميس الماضي أن القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي “الناتو” المرتقبة في أنقرة تبرز مجدداً مكانة تركيا في منظومة الأمن الدولية ودورها الاستراتيجي داخل الحلف.