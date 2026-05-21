الولايات المتحدة تفرض قيوداً على دخول مسافرين من دول إفريقية بسبب تفشي إيبولا

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، فرض قيود على دخول 21 شخصاً قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بحيث لا يُسمح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة إلا عبر مطار واشنطن دالاس، لإخضاعهم لفحوصات صحية مشددة.

ونقلت وكالة رويترز عن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قولها: إنه تم تحويل مسار رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية “إير فرانس” من باريس إلى ديترويت، أمس الأربعاء، لتتجه لاحقاً إلى مونتريال، بعد صعود راكب من جمهورية الكونغو الديمقراطية على متنها بطريق الخطأ.

وتطبق المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إجراءات فحص صحي مشددة في مطار دالاس، في إطار التعامل مع تفشي فيروس إيبولا.

وكانت المراكز أعلنت في وقت سابق أنها تعمل على تقييد دخول المسافرين الذين كانوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان خلال الأسابيع التي تسبق وصولهم إلى الولايات المتحدة، للحد من خطر انتشار الفيروس.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أعرب أمس الأربعاء عن قلقه من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي تسبب بوفاة 131 شخصاً، معلناً حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة.