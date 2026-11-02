زيلينسكي: سنوقف استهداف مصافي النفط الروسية إذا زودتنا واشنطن بصواريخ ‏باتريوت

كييف-سانا
جدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التعهد بوقف بلاده استهداف مصافي النفط الروسية، وهو مطلب رئيس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حال زوّدتها واشنطن بصواريخ باتريوت الاعتراضية.
وأوضح زيلينسكي في حديث لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية، أمس الأحد، أنّه أجرى محادثات كثيرة مع ترامب وفريقه بشأن هذه المسألة، مشيراً إلى أن كييف ستوقف هجماتها على المصافي الروسية لمدة شهر إذا زوّدتها واشنطن بالصواريخ خلال الفترة نفسها.
وقال زيلينسكي: “طلبنا ألا نقف مكتوفي الأيدي إزاء الهجمات الروسية على منشآت الطاقة لدينا، التي أسفرت عن مقتل أبناء شعبنا، واستهدفت قطاعات الكهرباء والغاز والمصافي وغيرها، وأبلغناهم أنه إذا كانوا يريدون منا وقف استهداف مصافي النفط الروسية، فعليهم الامتناع عن مهاجمة منظومة الطاقة لدينا”.
وأضاف: “إن هناك خياراً آخر يتمثل في تزويدنا بصواريخ باتريوت، مع تأمين التمويل اللازم لذلك، بدلاً من الاكتفاء بتقديم المساعدات”.
ويطالب ترامب موسكو وكييف بالكف عن مهاجمة منشآت الطاقة لدى كل منهما.
وتُعد صواريخ باتريوت من بين أهم الأسلحة التي تستخدمها أوكرانيا لاعتراض الطائرات المسيّرة والصواريخ الروسية، ووافقت إدارة ترامب يوم الجمعة الماضي على صفقة محتملة لبيع أوكرانيا 500 صاروخ باتريوت، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، لكن زيلينسكي حذر من أن تسلم الصواريخ قد يستغرق سنوات.
وكانت السلطات الأوكرانية حذّرت لأسابيع من تناقص مخزونها من الصواريخ الاعتراضية، واقترح الرئيس الأوكراني أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون بتزويد بلاده بصواريخ من مخزوناتهم الحالية، على أن يتم تعويض هذه الكميات لاحقاً من خلال الصفقة الجديدة.