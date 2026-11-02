زيلينسكي: سنوقف استهداف مصافي النفط الروسية إذا زودتنا واشنطن بصواريخ ‏باتريوت

كييف-سانا‏

جدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التعهد بوقف بلاده استهداف مصافي ‏النفط الروسية، وهو مطلب رئيس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حال زوّدتها ‏واشنطن بصواريخ باتريوت الاعتراضية.‏

وأوضح زيلينسكي في حديث لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية، أمس الأحد، أنّه أجرى ‏محادثات كثيرة مع ترامب وفريقه بشأن هذه المسألة، مشيراً إلى أن كييف ستوقف ‏هجماتها على المصافي الروسية لمدة شهر إذا زوّدتها واشنطن بالصواريخ خلال الفترة ‏نفسها.‏

وقال زيلينسكي: “طلبنا ألا نقف مكتوفي الأيدي إزاء الهجمات الروسية على منشآت ‏الطاقة لدينا، ‏التي أسفرت عن مقتل أبناء شعبنا، واستهدفت قطاعات الكهرباء والغاز ‏والمصافي ‏وغيرها، وأبلغناهم أنه إذا كانوا يريدون منا وقف استهداف مصافي النفط ‏الروسية، فعليهم ‏الامتناع عن مهاجمة منظومة الطاقة لدينا”. ‏

وأضاف: “إن هناك خياراً آخر يتمثل في تزويدنا ‏بصواريخ باتريوت، مع تأمين ‏التمويل اللازم لذلك، بدلاً من الاكتفاء بتقديم المساعدات”.‏

ويطالب ترامب موسكو وكييف بالكف عن مهاجمة منشآت الطاقة لدى كل منهما.‏

وتُعد صواريخ باتريوت من بين أهم الأسلحة التي تستخدمها أوكرانيا لاعتراض ‏الطائرات المسيّرة والصواريخ الروسية، ووافقت إدارة ترامب يوم الجمعة الماضي ‏على صفقة محتملة لبيع أوكرانيا 500 صاروخ باتريوت، بحسب ما أفادت وزارة ‏الخارجية الأمريكية، لكن زيلينسكي حذر من أن تسلم الصواريخ قد يستغرق سنوات.‏

وكانت السلطات الأوكرانية حذّرت لأسابيع من تناقص مخزونها من الصواريخ ‏الاعتراضية، واقترح الرئيس الأوكراني أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها ‏الأوروبيون بتزويد بلاده بصواريخ من مخزوناتهم الحالية، على أن يتم تعويض هذه ‏الكميات لاحقاً من خلال الصفقة الجديدة.‏