أنقرة-سانا



وقّعت تركيا والسعودية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، تشمل البحث والتطوير والابتكار في تقنيات وأنظمة الدفاع والصناعات العسكرية.



ونقلت وكالة الأناضول عن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون قوله، في بيان عقب لقائه رئيس الهيئة العامة للتطوير الدفاعي السعودية فالح بن عبد الله السليمان في أنقرة، إن المذكرة تهدف إلى توسيع التعاون بين البلدين في هذا المجال، وتعزيز الشراكة في مجالات البحث والتطوير والابتكار في التقنيات والأنظمة الدفاعية.



وشهدت العلاقات العسكرية والدفاعية بين تركيا والسعودية تطوراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، تجلّى في إبرام صفقات تسليح وتكثيف اللقاءات بين المسؤولين العسكريين، بهدف تعزيز التنسيق وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة.