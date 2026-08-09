الأول منذ ربع قرن.. إضراب في أكبر ميناء لخام الحديد بأستراليا

ملبورن-سانا

توقف 150 عاملاً عن العمل في أكبر مركز لتصدير خام الحديد في العالم مع انضمام المزيد من العمال اليوم إلى الإضراب الذي بدأ في شركة “بي إتش بي” بميناء “بورت هيدلاند” في ولاية أستراليا الغربية، وذلك في أول تحرك عمالي كبير يشهده مركز تصدير خام الحديد منذ نحو ربع قرن.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن متحدث باسم نقابة العمال قوله: “إنه في اليوم الثاني من الإضراب المقرر أن يستمر يومين، توقف نحو 100 عامل إضافي عن العمل ليرتفع إجمالي عدد المشاركين في الإضراب إلى نحو 150 عاملاً”.

ويأتي إضراب اليوم الذي يعد الأول من نوعه منذ عام 2000 والذي سبقه توقف عمليات تحميل السفن لمدة 24 ساعة يوم أمس السبت، بمشاركة النقابات العمالية الثلاث المنضوية تحت مظلة نقابات موانئ “بي إتش بي” المشتركة التي تمثل جزءاً من قوة العمل البالغ عددها أكثر من 800 موظف في الميناء.

وبحسب “بي إتش بي” ومقرها ملبورن، فإن الميناء يمرر خام حديد بقيمة نحو 80 مليون دولار يومياً.

ومن المتوقع أن تُستأنف المفاوضات بين النقابات و”بي إتش بي” خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمتحدث باسم نقابات موانئ “بي إتش بي” المشتركة، حيث تسعى النقابات إلى التوصل لاتفاق جماعي لمدة 4 سنوات مع الشركة التي تُعد ثالث أكبر منتج لخام الحديد في العالم.

ويُعد ميناء “بورت هيدلاند” شرياناً رئيسياً لصادرات خام الحديد الأسترالية، إذ استحوذ على نحو 75% من صادرات خام الحديد من منطقة بيلبارا في أستراليا الغربية خلال العام المنتهي في حزيران.

وقالت “بي إتش بي”: إنها تركز على التوصل إلى اتفاق عادل مع النقابات، مشيرة إلى أنها “عرضت زيادة في الأجور بنسبة 16 %”.

وتطالب النقابات بالحصول على ضمانات قابلة للتنفيذ بشأن الأجور وظروف العمل ضمن اتفاق العمل الجديد.