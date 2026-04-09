البحرين وبريطانيا تبحثان ضمان فتح مضيق هرمز بشكل دائم عقب اتفاق وقف النار

المنامة-سانا

بحث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، خلال زيارته للمنامة، سبل ضمان استمرار فتح مضيق هرمز بشكل دائم، وذلك عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” أن الجانبين بحثا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، وأكدا دعم كل الجهود المبذولة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الجانبان سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وفرص التعاون في مختلف المجالات.

بدوره، أشاد الملك البحريني بعمق العلاقات التاريخية والشراكة الوثيقة التي تجمع المنامة ولندن منذ أكثر من قرنين من الزمان، مؤكداً الحرص المستمر على دفع عجلة التعاون المثمر وتوسيع آفاق الشراكات القائمة.

من جانبه، نوه رئيس الوزراء البريطاني بمساعي البحرين وإسهامها في إرساء الأمن والسلم الإقليمي، ورحب باتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً أنه سيحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم أمس تعليق الهجمات العسكرية ضد إيران مدة أسبوعين، شرط أن تعيد فتح مضيق هرمز بالكامل، وأن تضمن أمن الملاحة فيه، مؤكداً قرب التوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة.