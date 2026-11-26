الرياض-عمان-سانا‏

أدانت المملكة العربية السعودية والأردن الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مقرات وزارة الداخلية في مدينة الحسكة، ‌‏وأكدتا تضامنهما مع سوريا ودعمهما لأمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.‏

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس” اليوم الخميس، عن إدانة المملكة واستنكارها ‌‏الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مواقع قوات الأمن السورية في محافظة الحسكة.‏

وشدد البيان على “رفض المملكة التام لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف”، مؤكداً تضامن السعودية مع سوريا حكومةً ‌‏وشعباً فيما يحفظ أمنها وسلامتها.‏

وأعربت المملكة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الشهداء، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية.‏

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة ‌‏الجمهورية العربية السورية وشعبها، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار.‏

وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي التأكيد على موقف الأردن الثابت الداعم لأمن سوريا واستقرارها ‌‏وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة للحكومة والشعب السوري ولأسر ‌‏الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.‏

وكان عنصران من قوى الأمن الداخلي استشهدا وأصيب خمسة آخرون، جراء هجوم إرهابي استهدف مقراً لوزارة الداخلية ‌‏في حي المشيرفة غرب مدينة الحسكة أمس الأربعاء، باستخدام أربع دراجات نارية، وفق ما أفاد به قائد الأمن الداخلي في ‏المحافظة العميد ‏مروان العلي، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بأن الهجوم نفذته خلية تابعة لتنظيم ‌‏“داعش” الإرهابي.‏

كما بيّنت قوى الأمن الداخلي عبر قناتها على تلغرام أن الاشتباكات مع المهاجمين الأربعة أسفرت عن مقتل اثنين منهما، ‏فيما قام اثنان آخران بتفجير نفسيهما.‏