الرياض-عمان-سانا
أدانت المملكة العربية السعودية والأردن الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مقرات وزارة الداخلية في مدينة الحسكة، وأكدتا تضامنهما مع سوريا ودعمهما لأمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس” اليوم الخميس، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مواقع قوات الأمن السورية في محافظة الحسكة.
وشدد البيان على “رفض المملكة التام لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف”، مؤكداً تضامن السعودية مع سوريا حكومةً وشعباً فيما يحفظ أمنها وسلامتها.
وأعربت المملكة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الشهداء، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي التأكيد على موقف الأردن الثابت الداعم لأمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة للحكومة والشعب السوري ولأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وكان عنصران من قوى الأمن الداخلي استشهدا وأصيب خمسة آخرون، جراء هجوم إرهابي استهدف مقراً لوزارة الداخلية في حي المشيرفة غرب مدينة الحسكة أمس الأربعاء، باستخدام أربع دراجات نارية، وفق ما أفاد به قائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد مروان العلي، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بأن الهجوم نفذته خلية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي.
كما بيّنت قوى الأمن الداخلي عبر قناتها على تلغرام أن الاشتباكات مع المهاجمين الأربعة أسفرت عن مقتل اثنين منهما، فيما قام اثنان آخران بتفجير نفسيهما.