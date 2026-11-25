جاكرتا-سانا

أعلنت السلطات الأندونيسية اليوم الأربعاء، أن ثلاثة عمال على الأقل لقوا مصرعهم وفُقد 23 آخرون، بعدما غمرت الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة بالمياه منجم ذهب غير مرخص في جزيرة جاوة الإندونيسية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيسة فرق البحث والإنقاذ في المنطقة، ديسيانا كارتيكا بهاري، قولها: إن فرق الإنقاذ انتشلت ثلاث جثث، من حفرة على عمق يتراوح بين 30 و40 متراً تقريباً”، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن العمال الـ23 المفقودين.

وتكثر حوادث المناجم في الأرخبيل الإندونيسي الغني بالموارد المعدنية في جنوب شرق آسيا، وخصوصاً في مواقع التعدين غير المرخَّصة، حيث تتسم إجراءات السلامة بالضعف، وغالباً ما يجري تجاهلها.