الكويت تدين بشدة الاعتداءات على قنصليتها في العراق

الكويت-سانا

أدانت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الإثنين، الاعتداءات المستمرة التي تستهدف القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة العراقية.

وأكدت الوزارة في بيان لها عبر منصة “إكس” أن الاعتداءات ضد قنصليتها تعد “انتهاكاً غير مقبول لحرمة القنصلية، وتقويضاً لجهود الحكومة العراقية في الوفاء بالتزاماتها الدولية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963)، ولا سيما المادة (31)، التي تلزم الدولة المضيفة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان الحماية الكاملة لمباني المراكز القنصلية والحفاظ على حرمتها”.

وأضافت الوزارة: إنه “وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لمحاولة التصدي لهذه الاعتداءات، تؤكد الوزارة ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال العدائية، لضمان عدم تكرارها”.

وحثت الوزارة على اعتماد تدابير تضمن حرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدولة الكويت المعتمدة لدى جمهورية العراق، فضلاً عن أمن وسلامة العاملين فيها.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية أدانت أمس الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها، معتبرةً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها.