بلجيكا: ما يجري في غزة إبادة جماعية واعترافنا بفلسطين رسالة قوية

بروكسل-سانا

أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إبادة جماعية واضحة، مشيراً إلى أن اعتراف بلاده المرتقب بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يشكل “رسالة قوية” إلى إسرائيل.

وقال بريفو في تصريح لوكالة الأناضول اليوم: “ما يحدث في غزة إبادة جماعية بكل وضوح، وكان لزاماً علينا توجيه رسالة قوية لإسرائيل بضرورة وقف توسيع المستوطنات غير القانونية، والامتناع عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني”.

وشدد بريفو على ضرورة تطبيق حل الدولتين، قائلاً: “إذا كنا نريد فعلاً حل الدولتين كما يوحي الاسم فعلينا العمل على تحقيقه، غير أن الموقف الحالي للحكومة الإسرائيلية يضع هذا الحل في خطر”.

وكان الوزير البلجيكي أعلن أمس الأول عبر حسابه في منصة “إكس” أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة المقرر انطلاقها في التاسع من أيلول الجاري، وأنها ستفرض 12 عقوبة على إسرائيل بسبب انتهاكاتها بحق الفلسطينيين.