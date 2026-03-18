قطر تعلن التصدي لهجمة صاروخية

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الأربعاء، التصدي لهجمة صاروخية استهدفت البلاد.

وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس: “تصدت القوات المسلحة القطرية اليوم لهجمة صاروخية استهدفت أراضي الدولة”.

وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت مساء أمس عن “تعرض دولة قطر لهجوم بتسعة صواريخ باليستية، وعدد من الطائرات المسيّرة مصدرها إيران، ونجحت قواتنا المسلحة بالتصدي لجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة”.

وتشن إيران اعتداءات متواصلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية وإقليمية عدة بينها قطر، مستهدفة المواقع المدنية والمنشآت الحيوية، وذلك في إطار التصعيد العسكري منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية -الإيرانية في الـ 28 من الشهر الماضي.