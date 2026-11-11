دول مجلس التعاون الخليجي تقرر إنشاء قيادة عسكرية متقدمة في الكويت

المنامة-سانا



أقر وزراء دفاع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الثلاثاء، إنشاء قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، وتخصيص قوات لها، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون العسكري المشترك.



ونقلت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن الأمين العام جاسم محمد البديوي قوله في بيان نشرته على موقعها الرسمي، في ختام الاجتماع 23 لمجلس الدفاع المشترك لدول المجلس الست، الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة: “إن وزراء دفاع مجلس التعاون، أقروا خلال اجتماعهم اليوم، فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت وتخصيص قوات مناسبة لها”، مؤكداً أن العمل العسكري المشترك يحظى باهتمام قادة دول المجلس ورعايتهم، انطلاقاً من مسؤولية القوات المسلحة في حماية أمن دول المجلس واستقرارها وسلامتها.



وجدد البديوي إدانة الاعتداءات الإيرانية التي طالت دول مجلس التعاون وألحقت أضراراً بالعديد من الأعيان المدنية والبنى التحتية، كما أدان اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، واستهدافها الأماكن المقدسة، في انتهاك سافر لحرمتها ومكانتها لدى المسلمين، وتعد صارخ على أمن المملكة وسيادتها، مؤكداً وقوف دول المجلس إلى جانب المملكة، وتضامنها الكامل معها، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وصون مقدساتها، انطلاقاً من وحدة المصير الخليجي.



وشدد البديوي على أن التعاون والتنسيق العسكري بين دول المجلس، لمواجهة تطورات المنطقة وتداعياتها، يؤكد على أن أمنها مسؤولية خليجية مشتركة، وأن تضافر جهودها العسكرية يعزز قدرتها على حماية أراضيها ومقدراتها، وصون أمنها.



وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أدان في 18 تشرين الأول الماضي الاعتداءات التي تشنها ‏ميليشيا الحوثي على السعودية، داعياً إلى تصنيفها جماعة إرهابية، ووقف أي دعم ‏يمكّنها من امتلاك الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومؤكداً في الوقت نفسه سيادة ‏الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها.‏