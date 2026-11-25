الرياض-سانا‏



أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية ‏السعودية.‏



وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي عبر منصة “إكس”: “إنه تم اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين ‏بالمنطقة الشرقية”، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.‏



وكان الدفاع المدني السعودي أعلن أمس الثلاثاء، إصابة 11 شخصاً جراء الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف أحد أبراج المركز المالي في الرياض.