الرياض-سانا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.
وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي عبر منصة “إكس”: “إنه تم اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين بالمنطقة الشرقية”، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.
وكان الدفاع المدني السعودي أعلن أمس الثلاثاء، إصابة 11 شخصاً جراء الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف أحد أبراج المركز المالي في الرياض.
التحالف يعلن اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية بالسعودية
الرياض-سانا