الصين: تطوير قدراتنا العسكرية هدفه حماية أمننا ولا يستهدف أي دولة

الصين 1 الصين: تطوير قدراتنا العسكرية هدفه حماية أمننا ولا يستهدف أي دولة

بكين-سانا

أكدت الصين، اليوم الإثنين، أن تطوير قدراتها العسكرية يهدف لحماية أمنها، نافية أن يكون هدفه استهداف أي دولة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان قوله في تصريح: “إن تطوير الصين لقدراتها العسكرية يهدف إلى حماية سيادة الدولة وأمنها القومي ومصالحها التنموية، وأن هذا التطوير لا يستهدف أي دولة”، مؤكداً أن بلاده تسير على طريق “التنمية السلمية”.

وأشار المتحدث إلى أن التقارير حول تطوير القوات المسلحة الصينية “تصور الصين فيما يسمى سردية السعي إلى الهيمنة”، موضحاً أن “هذا سوء تقدير جسيم”.

واعتبر لين أن “التطور العسكري للصين يعني وجود قوة أكبر داعمة للسلام العالمي”، داعياً إلى التوقف عن الترويج لما يسمى التهديد الصيني، وتبني موقف عملي وعقلاني تجاه الصين.

وكانت الصين، أعلنت مطلع شهر حزيران الجاري، تنفيذ دوريات بحرية في المياه الواقعة شرق تايوان رداً على محادثات بين اليابان والفلبين لترسيم الحدود البحرية، معتبرة أن هذه الخطوات تمس حقوقها ومصالحها البحرية في المنطقة، بحسب تصريحات رسمية صينية.

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