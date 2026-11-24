لاهاي-سانا

انتُخب الأردن اليوم الثلاثاء لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة الممتدة بين عامي 2027 و2029، وذلك خلال الانتخابات التي جرت ضمن أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف المنعقدة حالياً في مدينة لاهاي.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية فؤاد المجالي في بيان على منصة “إكس”: إن انتخاب الأردن يؤكد ثقة المجتمع الدولي بدوره الفاعل على الصعيد الدولي وفي إطار العمل متعدد الأطراف، ويعكس التقدير الدولي لجهوده في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وأعرب المجالي عن تقدير بلاده لمواقف الدول الأعضاء التي صوتت لصالح انتخابها لعضوية المجلس، مؤكداً التزام الأردن الراسخ بدعم عمل المنظمة وتعزيز الجهود لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وتُعقد في مدينة لاهاي بهولندا أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (CSP-31)، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 تشرين الثاني الجاري، ويضم المجلس التنفيذي 41 دولة ينتخبها مؤتمر الدول الأطراف، ويتولى الإشراف على أعمال الأمانة الفنية للمنظمة وتعزيز تنفيذ الاتفاقية ومتابعة الالتزام بأحكامها.