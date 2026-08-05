الملك الأردني يدعو لموقف عربي وإسلامي موحد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس المحتلة

عمان-سانا

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد، وبذل جهد مشترك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس المحتلة، ولا سيما في المسجد الأقصى المبارك، محذراً من خطورة استغلال الاضطرابات التي تشهدها المنطقة لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الملك عبد الله الثاني شدد خلال استقباله في عمان اليوم الأربعاء أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة، على أهمية التحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، لافتاً إلى استمرار الأردن بالقيام بدوره التاريخي القانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقاً من الوصاية الهاشمية عليها.



وحذر الملك من خطورة توسع دائرة الصراع نتيجة استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومحاولات ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان.



وفي السياق، بحث الملك الأردني مع أعضاء اللجنة أهمية الالتزام بتنفيذ جميع مراحل خطة السلام الشاملة في قطاع غزة.



وكان البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية في العاصمة الأردنية عمان، دعا في وقت سابق اليوم الأربعاء إلى إطلاق تحرك عربي وإسلامي مشترك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، محذراً من تداعيات استمرار انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.