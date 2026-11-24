بكين-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، اليوم الثلاثاء، أن التعاون بين الصين ودول جزر الباسيفيك، ومنها جزر سليمان، يخلو من التنافس الجيوسياسي أو المواجهة بين التكتلات.

ونقلت وكالة شينخوا عن جيا كون قوله، خلال مؤتمر صحفي دوري، رداً على تقارير أفادت بأن جزر سليمان أبلغت الصين قرارها عدم تجديد اتفاقية أمنية مهمة عند انتهاء مدة سريانها: إن الصين تلتزم دائماً بمبدأ الاحترام المتبادل والمساواة في تنمية علاقاتها مع جزر سليمان.

وأشار جيا كون إلى أن التعاون بين الصين ودول جزر الباسيفيك لا يستهدف أي طرف ثالث، ولا يخضع لتأثير أي طرف ثالث، داعياً المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود لمساعدة دول المنطقة على تحقيق التنمية المستدامة، على أساس احترام استقلالها، وإعطاء الأولوية للتنمية، والتمسك بالانفتاح والشمول.

وتُعدّ منطقة آسيا – الباسيفيك والمحيط الهادئ محوراً رئيساً للسياسة الخارجية والاقتصاد والأمن بالنسبة للصين، حيث تجمع بين التعاون الاقتصادي عبر منتديات مثل “الأبيك” والمنافسة الجيوسياسية مع قوى دولية كاليابان، ودعت بكين خلال استضافتها لاجتماعات قادة الأبيك في شنتشن، إلى بناء “مجتمع آسيا-الباسيفيك” قائم على الانفتاح والابتكار والتنمية المشتركة والتكامل الاقتصادي التدريجي، بحسب بيان للخارجية الصينية في العاشر من تشرين الثاني الجاري.