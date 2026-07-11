فنزويلا تعلن تجاوز حصيلة ضحايا الزلزالين أربعة آلاف قتيل

كاراكاس-سانا

أعلنت فنزويلا اليوم السبت، أن حصيلة الضحايا جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد في الرابع والعشرين من حزيران الماضي تجاوزت أربعة آلاف قتيل، بينما تتواصل عمليات حصر الضحايا وانتشال الجثامين من تحت الأنقاض، ما يرجّح إمكانية ارتفاع الأعداد خلال الساعات المقبلة.



ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز قوله: إن ما لا يقل عن 4,118 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 16,740 آخرون جراء الزلزالين المتتاليين اللذين سوّيا أحياء كاملة بالأرض في ولاية لا غوايرا الساحلية.



وكان الزلزالان، اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، قد وقعا بفارق ثوانٍ فقط، متسببين في انهيار آلاف المباني السكنية والمنشآت العامة، وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية، بما في ذلك الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، الأمر الذي صعّب وصول فرق الإنقاذ إلى بعض المناطق المنكوبة خلال الأيام الأولى من الكارثة.



وتواصل الحكومة الفنزويلية تشغيل عشرات مراكز الإيواء المؤقتة لاستقبال آلاف النازحين، بالتوازي مع توزيع المساعدات الغذائية والطبية، بينما تشارك منظمات دولية في تقديم الدعم الإنساني والإمدادات العاجلة، وفي المقابل، حذرت جهات صحية دولية من تزايد مخاطر انتشار الأمراض داخل مراكز الإيواء المكتظة نتيجة نقص المياه النظيفة والخدمات الصحية، داعيةً إلى تكثيف إجراءات الوقاية والرعاية الطبية.



كما دعت السلطات الفنزويلية المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم لجهود إعادة الإعمار، مؤكدةً أن حجم الدمار يتطلب موارد مالية كبيرة لإعادة تأهيل المساكن والمرافق الحيوية والبنية التحتية، وفي هذا السياق، جددت الحكومة مطالبها بالإفراج عن بعض الأصول الفنزويلية المجمدة في الخارج للمساعدة في تمويل عمليات الإغاثة وإعادة البناء.



وتُعد الكارثة من أعنف الزلازل التي شهدتها أمريكا اللاتينية خلال العقود الأخيرة، في ظل الدمار الواسع الذي طال المناطق الحضرية والكثافة السكانية المرتفعة في المناطق المتضررة، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط آمال بالعثور على ناجين رغم تراجع فرص ذلك مع مرور الوقت، وتشير تقديرات المنظمات الإنسانية إلى أن الاحتياجات الإغاثية ستظل مرتفعة خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار جهود إزالة الركام وإعادة الخدمات الأساسية للسكان.

