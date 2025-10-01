تركيا: إسرائيل لن تخفي جرائمها باستهدافها الصحفيين

أنقرة-سانا

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن إسرائيل لن تستطيع إخفاء جرائمها باستهدافها الصحفيين في قطاع غزة.

وقال دوران عبر حسابه على منصة “إن سوسيال” التركية في رسالة تعزية بمقتل الصحفي يحيى برزق في دير البلح: “الكيان الوحشي يضيف جريمة حرب جديدة إلى جرائمه اليومية، وسيحاكم ليس فقط في ضمير الإنسانية، بل أيضاً أمام القانون الدولي”.

وأضاف: “إن الإدارة الإسرائيلية عليها أن تعلم أنه بهجماتها الممنهجة على الصحفيين، لن تتمكن أبداً من منع نشر الحقيقة ومن إخفاء جرائمها ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازره بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، حيث أسفر العدوان حتى اليوم عن ارتقاء أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 168 ألفاً آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى حدوث مجاعة أودت بحياة 453 فلسطينياً، بينهم 150 طفلاً.