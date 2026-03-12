قطر والجامعة العربية تدينان استهداف إيران للمنشآت الحيوية في الخليج

الدوحة-سانا

أدانت دولة قطر اليوم الخميس، الاعتداء الإيراني على ميناء صلالة في سلطنة عُمان، واصفةً إياه بالعمل العدائي السافر الذي ينتهك مبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن استهداف سلطنة عُمان، بعد جهودها الحثيثة لخفض التصعيد في المنطقة، يمثل ضربة لمساعي التهدئة ولدور الوسطاء، مشددةً على أن هذا الفعل يشكل تصعيداً خطيراً يقوض الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والاستقرار.

وفي السياق ذاته، أكدت جامعة الدول العربية أن استهداف إيران للمنشآت الحيوية والمواقع المدنية في منطقة الخليج العربي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويرقى إلى مستوى جريمة حرب.

وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيان: إن الاعتداء الإيراني على الميناء يشكل تهديداً خطيراً للبيئة البحرية ومحطات تحلية المياه، كما يعرض مقومات الحياة اليومية للمدنيين للخطر.

وشدد البيان على أن محاولات إيران التهرب من المسؤولية عبر التشكيك في الجهة المنفذة للهجوم، لا تغير من حقيقة تحملها المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير في المنطقة.

وكانت كل من الإمارات العربية المتحدة والأردن أدانتا في وقت سابق الاعتداء الإيراني على ميناء صلالة، مؤكدتين رفضهما استهداف المنشآت الحيوية في الدول العربية.