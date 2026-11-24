بروكسل-سانا
دعا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قادة دول الاتحاد إلى التوصل لاتفاق متوازن بشأن الميزانية طويلة الأمد، بما يضمن مواجهة التحديات المقبلة، مع الحفاظ على المساهمات الوطنية عند مستويات معقولة.
وقال كوستا، وفقاً للموقع الرسمي للمجلس الأوروبي: إن المرحلة المقبلة تتطلب تحمّل الدول الأعضاء مسؤولية جماعية للتوصل إلى اتفاق يعزز القدرة التنافسية للاتحاد، ويقوي أمنه ودفاعه، ويرسخ حضوره على الساحة الدولية، مع الحفاظ على السياسات التي أثبتت جدواها.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الإبقاء على المساهمات الوطنية ضمن مستويات معقولة، لافتاً إلى أن اعتماد سلة متوازنة من الموارد الذاتية الجديدة من شأنه أن يسهم في تحقيق ذلك.
وأوضح كوستا أن اجتماع المجلس الأوروبي المقرر يومي 26 و27 تشرين الثاني الجاري سيركز على الإطار المالي متعدد السنوات للفترة 2028-2034، إلى جانب احتياجات أوكرانيا التمويلية لعام استناداً إلى المقترح الذي قدمته المفوضية الأوروبية 2027، إلى جانب تجديد قيادة البنك المركزي الأوروبي.
ومن المقرر أن تُعقد قمة منطقة اليورو الخميس المقبل في مقر المجلس الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ورئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بيراكاكيس.