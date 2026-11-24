‏بروكسل-سانا ‏

دعا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قادة دول الاتحاد إلى التوصل لاتفاق ‏متوازن بشأن الميزانية طويلة الأمد، بما يضمن مواجهة التحديات المقبلة، مع الحفاظ ‏على المساهمات الوطنية عند مستويات معقولة.‏

وقال كوستا، وفقاً للموقع الرسمي للمجلس الأوروبي: إن المرحلة المقبلة تتطلب تحمّل ‏الدول الأعضاء مسؤولية جماعية للتوصل إلى اتفاق يعزز القدرة التنافسية للاتحاد، ‏ويقوي أمنه ودفاعه، ويرسخ حضوره على الساحة الدولية، مع الحفاظ على السياسات ‏التي أثبتت جدواها.‏

وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الإبقاء على المساهمات الوطنية ضمن ‏مستويات معقولة، لافتاً إلى أن اعتماد سلة متوازنة من الموارد الذاتية الجديدة من شأنه ‏أن يسهم في تحقيق ذلك.‏

وأوضح كوستا أن اجتماع المجلس الأوروبي المقرر يومي 26 و27 تشرين الثاني ‏الجاري سيركز على الإطار المالي متعدد السنوات للفترة 2028-2034، إلى جانب ‏احتياجات أوكرانيا التمويلية لعام استناداً إلى المقترح الذي قدمته المفوضية الأوروبية ‌‏2027، إلى جانب تجديد قيادة البنك المركزي الأوروبي.‏

ومن المقرر أن تُعقد قمة منطقة اليورو الخميس المقبل في مقر المجلس الأوروبي ‏بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين ‏لاغارد، ورئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بيراكاكيس.‏