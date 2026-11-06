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مباحثات إماراتية بريطانية حول التطورات الإقليمية والدولية

مكالة هاتفية موقع2 1 مباحثات إماراتية بريطانية حول التطورات الإقليمية والدولية
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان يبحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند آخر تطورات ‏الأوضاع في المنطقة-أبوظبي-سانا

أبو ظبي-سانا‏

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ‏خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، آخر تطورات ‏الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.‏

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانبين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر ‏بشأن المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار على ‏المستويين الإقليمي والدولي.‏

كما بحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تطويرها، بما يخدم ‏أولوياتهما التنموية.‏

وتأتي هذه المباحثات في إطار التنسيق والتشاور الدبلوماسي المستمر بين الإمارات ‏وبريطانيا إزاء التطورات المتسارعة في المنطقة، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن ‏والاستقرار الإقليمي والدولي.‏

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