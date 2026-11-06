مباحثات إماراتية بريطانية حول التطورات الإقليمية والدولية

أبو ظبي-سانا
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانبين تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
كما بحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تطويرها، بما يخدم أولوياتهما التنموية.
وتأتي هذه المباحثات في إطار التنسيق والتشاور الدبلوماسي المستمر بين الإمارات وبريطانيا إزاء التطورات المتسارعة في المنطقة، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.