الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها

بغداد-سانا

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، استئناف رحلاتها الداخلية والخارجية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الخطوط الجوية قولها في بيان: “بعد انقطاعٍ مؤقت، عاودت أجنحة الناقل الوطني لتُحلّق من جديد”، وذلك في إطار خطتها لإعادة تنظيم الحركة الجوية الداخلية والخارجية وإتاحة السفر عبر أسطولها الجوي بعد استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تتضمن تسيير رحلات داخلية تربط العاصمة بغداد بكل من محافظات أربيل والسليمانية والبصرة، ويوازي ذلك جدولة عدد من الرحلات للوجهات الدولية، تشمل إسطنبول والقاهرة وعمّان، وذلك وفق جدول تشغيلي منظم يراعي انسيابية الحركة الجوية ومتطلبات الطلب على السفر.

وكانت سلطة الطيران العراقي أعلنت أمس الأول، عن فتح الأجواء وكل المطارات العراقية أمام حركة الملاحة الجوية بعد استقرار الأوضاع وعودة الظروف إلى طبيعتها، وذلك مع بدء وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الولايات المتحدة وإيران.