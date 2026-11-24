الحسكة-سانا
أصدر محافظ الحسكة نور الدين أحمد اليوم الثلاثاء، قرارات بتشكيل مكاتب تنفيذية مؤقتة لمجالس مدن وبلديات وبلدات في عموم المحافظة، وذلك بهدف تفعيل الوحدات الإدارية وتمكينها من القيام بأعمالها.
وتضمنت القرارات تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس مدينة الشدادي، وبلديات: ”طواريج الغرقانة، حصوية فوقاني صغير، السعدية”، وبلدات: “فرفرة، عكاظ، تل حميس، تل أحمد حرب، اليعربية” في منطقة القامشلي.
وحسب القرارات تمارس المكاتب التنفيذية المؤقتة، مهام وصلاحيات المكاتب التنفيذية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، ولا سيما قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته، لحين إجراء انتخاباتٍ جديدة للمجالس المحلية والوحدات الإدارية.
وكان محافظ الحسكة أصدر خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين قراراتٍ، بتشكيل مكاتب تنفيذية مؤقتة في خمس مدن، هي المالكية والقامشلي والدرباسية ورأس العين وعامودا، إضافةً إلى بلدة واحدة و56 بلدية في أرياف المحافظة.