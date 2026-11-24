الحسكة-سانا‏

أصدر محافظ الحسكة نور الدين أحمد اليوم الثلاثاء، قرارات بتشكيل مكاتب تنفيذية ‏مؤقتة لمجالس مدن وبلديات وبلدات في عموم المحافظة، وذلك بهدف تفعيل الوحدات ‏الإدارية وتمكينها من القيام بأعمالها.‏

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وتضمنت القرارات تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس مدينة الشدادي، وبلديات: ‌‏”طواريج الغرقانة، حصوية فوقاني صغير، السعدية”، وبلدات: “فرفرة، عكاظ، تل ‏حميس، تل أحمد حرب، اليعربية” في منطقة القامشلي.‏

وحسب القرارات تمارس المكاتب التنفيذية المؤقتة، مهام وصلاحيات المكاتب التنفيذية ‏المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، ولا سيما قانون الإدارة المحلية الصادر ‏بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته، لحين إجراء انتخاباتٍ جديدة ‏للمجالس المحلية والوحدات الإدارية.‏

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وكان محافظ الحسكة أصدر خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين قراراتٍ، ‏بتشكيل مكاتب تنفيذية مؤقتة في خمس مدن، هي المالكية والقامشلي والدرباسية ورأس ‏العين وعامودا، إضافةً إلى بلدة واحدة و56 بلدية في أرياف المحافظة.‏