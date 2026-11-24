عمان-سانا

أكد الأردن وأوزبكستان دعمهما لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، ولجهود الحكومة السورية في إعادة إعمار البلاد على أسس تلبي تطلعات الشعب السوري وحقوقه.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن ذلك جاء في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء في ختام المباحثات التي عقدها الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف في عمان.

التطورات الإقليمية والقضية الفلسطينية

أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء استمرار التصعيد في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، وشددا على ضرورة خفض التصعيد وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمات عبر الوسائل الدبلوماسية، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار.

وأكد الجانبان أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين، هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، مشددين على ضرورة وقف الإجراءات غير الشرعية التي تقوض هذا الحل، ورفض محاولات ضم الضفة الغربية أو تهجير الشعب الفلسطيني.

كما أكدا ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس، وشدد الرئيس الأوزبكي على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية عليها، ودعا الجانبان إلى ضمان التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأكدا أهمية استمرار دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

كما شددا على دعم أمن لبنان واستقراره وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

تعزيز العلاقات الثنائية

كما اتفق الجانبان على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما في قطاعات الصناعات الدوائية والصحة والزراعة والطاقة والتعدين والمياه وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والتعليم.

وشهد الملك الأردني والرئيس الأوزبكي توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الشراكة الاستراتيجية والتجارة والطاقة والموارد المعدنية وإدارة المياه والصحة والصناعات الدوائية والثقافة والرقمنة، إلى جانب مجالات أخرى.

وكان الرئيس الأوزبكي وصل أمس الإثنين إلى الأردن في زيارة دولة استمرت يومين بدعوة من الملك عبد الله الثاني، وشهدت الزيارة مباحثات رفيعة المستوى بين البلدين.