ترامب يؤكد أن حادث إطلاق النار لن يثنيه عن الانتصار في حرب إيران

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حادث إطلاق النار الذي وقع أثناء عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض السنوي في واشنطن لن يثنيه عن الانتصار في حرب إيران.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الأحد، عن ترامب قوله في إحاطة للصحفيين في البيت الأبيض بعد الحادث: “لن يثنيني ما جرى عن الانتصار في حرب إيران”، مضيفاً: لا أعلم إن كان للأمر أي علاقة بها، ولا أعتقد ذلك بناء على ما نعرفه”.

وكان ترامب قال في وقت سابق: لا يمكن أبداً أن نعرف ما إذا كان الحادث على صلة بحرب إيران، مشيراً إلى أن المحققين يعملون على تحديد دوافع مطلق النار الذي وصفه بأنه ذئب منفرد.

وفي وقت سابق من مساء أمس السبت، أُجلي الرئيس ترامب وعدد من كبار المسؤولين في إدارته من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض السنوي في فندق هيلتون واشنطن عقب سماع إطلاق نار أثار حالة من الفوضى والذعر، في وقت اضطر فيه مئات الضيوف للاحتماء تحت الطاولات، قبل أن يعلن جهاز الخدمة السرية فيما بعد أن الحادث وقع في منطقة التفتيش الرئيسية للحفل، وأن مشتبهاً به بات قيد الاحتجاز.

ورجح الرئيس الأمريكي في وقت لاحق أن المشتبه بإطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، كان قاتلاً محتملاً له.

وكان ترامب تعرض لمحاولة اغتيال في الـ 13 من تموز 2024، عندما أطلق شاب يُدعى توماس كروكس النار عليه خلال تجمّع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، ما أدى إلى إصابته في أذنه.

وفي 15 أيلول 2024، أفاد جهاز الخدمة السرية بأن رجلاً كان يختبئ بين الأشجار وبيده بندقية، أثناء لعب ترامب الغولف في ملعبه الخاص بولاية فلوريدا وطارده رجال الأمن لكنّه فر، واشتبه لاحقاً في أنّه الناشط الأميركي ريان ويسلي روث.

وقبضت السلطات على روث بعد ملاحقته ثم احتجزته لاستكمال إجراءات التحقيق، ووصف مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (أف بي آي) الحادث بأنّه “يبدو محاولة اغتيال”.