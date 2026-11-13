تركيا تدين الاعتداء الإسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة وتدعو لحماية الشعب ‏الفلسطيني

أنقرة-سانا‏

أدانت تركيا اليوم الجمعة الاعتداء الإسرائيلي على مستشفى ناصر في مدينة خان ‏يونس جنوب قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية ‏الشعب الفلسطيني وإرساء السلام والاستقرار.‏

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان عبر منصة “إكس”: “ندين الهجوم الإسرائيلي ‏على مستشفى ناصر في خان يونس، الذي استشهد فيه العديد من الفلسطينيين، بينهم ‏عاملون في القطاع الصحي”، مضيفةً: إن “الهجوم يشكل انتهاكاً جسيما للقانون ‏الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني”‏.

وأشارت إلى أن إسرائيل قتلت أكثر من 1600 فلسطيني رغم وقف إطلاق النار في ‏غزة، ورفضت جميع المبادرات الدولية الرامية إلى تنفيذ خطة السلام الشاملة، ما يثبت ‏مجدداً أنها “الطرف الذي لا يريد تحقيق السلام”.‏

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت أمس الخميس أحد مباني مستشفى ناصر في خان ‏يونس، ما أسفر عن مقتل ستة فلسطينيين، بينهم طفل وطبيب، وإصابة العشرات.‏

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ ‏العاشر من تشرين الأول 2025، وسط استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة التي ‏تسببها حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ تشرين الأول 2023.‏