تركيا تدين الاعتداء الإسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة وتدعو لحماية الشعب ‏الفلسطيني

أنقرة-سانا
أدانت تركيا اليوم الجمعة الاعتداء الإسرائيلي على مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني وإرساء السلام والاستقرار.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان عبر منصة “إكس”: “ندين الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر في خان يونس، الذي استشهد فيه العديد من الفلسطينيين، بينهم عاملون في القطاع الصحي”، مضيفةً: إن “الهجوم يشكل انتهاكاً جسيما للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني”.
وأشارت إلى أن إسرائيل قتلت أكثر من 1600 فلسطيني رغم وقف إطلاق النار في غزة، ورفضت جميع المبادرات الدولية الرامية إلى تنفيذ خطة السلام الشاملة، ما يثبت مجدداً أنها “الطرف الذي لا يريد تحقيق السلام”.
وكانت غارة إسرائيلية استهدفت أمس الخميس أحد مباني مستشفى ناصر في خان يونس، ما أسفر عن مقتل ستة فلسطينيين، بينهم طفل وطبيب، وإصابة العشرات.
وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ العاشر من تشرين الأول 2025، وسط استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تسببها حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ تشرين الأول 2023.