دمشق-سانا

بحث مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، مع وفد من السفارة الهولندية برئاسة نائب القائم بالأعمال لدى سوريا كريستيان بيرغويرف، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الحدود، وتبادل الخبرات وبناء القدرات، وتطوير منظومة العمل الحدودي وفق المعايير والممارسات الدولية.

وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن اللقاء، الذي عُقد في مقرها بدمشق، تناول آفاق توسيع مجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يدعم جهود الهيئة في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل في مختلف القطاعات التابعة لها.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق، والعمل على ترجمة المباحثات إلى خطوات عملية تسهم في تعزيز التعاون المشترك وتحقيق الأهداف المرجوة.

وكان علوش بحث في الأول من تموز الماضي مع المدير العام لسياسات الهجرة الدولية في وزارة العدل الهولندية فيكتور كرامر، آفاق التعاون في المجالات المرتبطة بتأهيل المنافذ الحدودية ودعم جهود الاستقرار في سوريا، وذلك على هامش زيارة وفد الهيئة إلى مملكة هولندا.