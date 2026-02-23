وفاة أربعة مهاجرين وفقدان العشرات بانقلاب قارب قبالة اليونان

جنيف-سانا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة وفاة أربعة مهاجرين غرقاً وفقدان العشرات جراء انقلاب قاربهم قبالة سواحل اليونان.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المنظمة قولها في بيان اليوم الإثنين: “إن ما لا يقل عن ثلاثين مهاجراً يُخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم أو فُقدوا بعد انقلاب قاربهم قبالة ساحل اليونان في طقس عاصف يوم السبت الماضي أثناء محاولتهم الوصول إليها”، موضحة أن القارب أبحر من طبرق الليبية في التاسع عشر من الشهر الجاري وانقلب على بعد حوالي 20 ميلاً بحرياً من جزيرة كريت، وأن من بين الناجين 16 رجلاً وأربعة أطفال بينما انتشلت السلطات جثث ثلاثة رجال وامرأة.

وجددت المنظمة في بيانها الدعوة إلى تكثيف جهود البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط لإنقاذ الأرواح، وضمان الإنزال الآمن للمهاجرين، وتعزيز التعاون الإقليمي.

وحذرت المنظمة الأممية التي تعنى بشؤون اللاجئين والهجرة غير المشروعة من أن شبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم لا تزال تستغل المهاجرين على طول طريق وسط البحر المتوسط، مستفيدة من عمليات العبور الخطرة في قوارب غير صالحة للإبحار، بينما تُعرض الناس لانتهاكات ومخاطر جسيمة على سلامتهم.

وبعد مرور شهرين فقط من بدء عام 2026، تم الإبلاغ عن وفاة أو فقدان أثر ما لا يقل عن 606 مهاجرين على طول طريق الهجرة عبر البحر المتوسط، وفقاً لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة.