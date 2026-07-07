فيدان: قمة الناتو في أنقرة ستجعل الحلف أكثر قدرة على مواجهة التحديات

أنقرة-سانا‏

اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن قمة حلف شمال الأطلسي ‌‏”الناتو” في أنقرة ستسهم في تشكيل البيئة الأمنية الأوروبية الأطلسية خلال ‏السنوات المقبلة وتكون موجهاً للحلف في مواءمة هياكله مع التحديات التي ‏يواجهها.‏

ونقلت وكالة “الأضول” للأنباء عن فيدان قوله في تدوينة نشرها اليوم ‏الثلاثاء، على منصة “إكس” بشأن القمة 36 للناتو التي تنطلق اليوم الإثنين، في ‏العاصمة التركية وتستمر ليومين: “إنّ “المشهد بات جاهزاً في أنقرة، ‏وتركيا مستعدة لاستضافة أعضاء الناتو في هذه اللحظة المهمة التي ستحدد ‏مستقبل الحلف”.‏

وأوضح فيدان أنّ القرارات التي ستتخذ خلال القمة لن تقتصر على معالجة ‏القضايا العاجلة، بل ستسهم أيضاً في تشكيل البيئة الأمنية الأوروبية الأطلسية ‏خلال السنوات المقبلة ، مؤكداً “أنّ الدفاع الجماعي لا يزال يشكل جوهر ‏الناتو إلا أن البيئة الاستراتيجية تتغير، فالتهديدات أصبحت متعددة المجالات ‏وأسرع وأكثر تعقيداً”.‏

وأشار إلى أن المعايير التقليدية المتعلقة بالدفاع الجماعي لم تعد تعكس ‏الواقع، مبيناً أن الأهم حالياً هو النتائج، بما يشمل القدرات القابلة للنشر ‏الميداني، والطاقة الصناعية، والجاهزية العملياتية.‏

وأكد فيدان أن تقديم أوروبا مساهمة أقوى بات أمراً بالغ الأهمية، إلا أن ‏القيود المفروضة على التعاون في الصناعات الدفاعية “تضعف الكفاءة ‏وتبطئ الاستجابة وقد باتت عبئاً استراتيجياً، وينبغي أن تشمل مبادرات ‏الدفاع الأوروبية جميع حلفاء الناتو بصورة كاملة”.‏

وشدد على أن القضية الأساسية لا تتعلق بكيفية الاستجابة فحسب للتطورات، ‏بل أيضاً بكيفية تنظيم التعاون بما يعكس الوضع الراهن.‏

وتستضيف تركيا قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عاما ‏على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتحظى قمة الناتو 36 في أنقرة ‏بأهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.‏