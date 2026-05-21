“هيومن رايتس ووتش”: البنية التحتية الإنسانية في غزة مهددة بالانهيار جراء ممارسات الاحتلال

نيويورك-سانا

حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، من أن البنية التحتية الإنسانية التي تُبقي المواطنين الفلسطينيين على قيد الحياة في قطاع غزة لا تزال مهددة بالانهيار بعد مرور أكثر من ستة أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المنظمة قولها في بيان: “إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمد إلى تقويض الجهود الإغاثية في القطاع”، مشيرة إلى أن هذا التحذير يأتي في وقت يستعد فيه مجلس السلام لإحاطة مجلس الأمن الدولي بشأن تقريره حول مساعي تنفيذ خطة إنهاء الحرب في القطاع.

وأكدت المنظمة أن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 856 فلسطينياً وإصابة 2463 آخرين، وفقاً لمصادر طبية في غزة، وذلك منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت المنظمة أن حجم المساعدات الإنسانية الواصلة إلى القطاع لا يزال أقل بكثير من المستويات المطلوبة، بسبب تعنت وعرقلة اسرائيل لمسارات الإمداد، مشددة على ضرورة التوسع السريع في إيصال المساعدات وتوفير الحماية لها.



وكانت الأمم المتحدة طالبت، أمس الأول الإثنين، إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة، مندّدةً بمؤشّرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء، كما دعت إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل أكبر إلى القطاع المنكوب.