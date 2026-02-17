تشغيل المفاعل رقم 6 في محطة كاشيوازاكي كاريوا تمهيداً لاستئناف التشغيل التجاري

طوكيو-سانا

أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) اليوم الثلاثاء، استئناف توليد الكهرباء ونقلها إلى الشبكة من مفاعل في محطتها النووية كاشيوازاكي كاريوا بمحافظة نيغاتا وسط اليابان.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الياباني عن الشركة قولها: إنه وبعد أن أجرى المهندسون مساء أمس اختبارات توليد وإرسال الطاقة عن طريق بعث البخار من المفاعل رقم 6 إلى توربين، قامت المحطة رسمياً بإعادة تشغيله في الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

وهذه هي أول مرة يتم فيها إرسال الطاقة من محطة كاشيوازاكي كاريوا إلى منطقة طوكيو الكبرى منذ آذار 2012 عندما بدأ الإغلاق طويل الأمد للمفاعل رقم 6.

وكان أعيد تشغيل المفاعل 6 في بادئ الأمر في الـ 21 من كانون الثاني الماضي، ولكنه أُوقِف على الفور بسبب مشكلة في نظام الإنذار، مما أدى إلى تعليقٍ لمدة 17 يوماً، وأعادت الشركة تجربة تشغيله في 9 الشهر الجاري، وتقوم الآن بتقييم أدائه قبل العودة إلى التشغيل التجاري.

ويقول مسؤولو تيبكو إنهم سيزيدون إنتاج المفاعل إلى 50 بالمائة لاختبار معدات توليد الطاقة، ثم سيوقفون العمليات لمدة أسبوع تقريباً في أواخر شباط لإجراء فحوصات، وإذا استمر التقدم كما هو متوقع، تخطط الشركة لزيادة الإنتاج إلى 100 % واستئناف التشغيل التجاري في الـ 18من آذار.

وتعد محطة كاشيوازاكي كاريوا، الواقعة على بعد نحو 220 كيلومتراً شمال غرب طوكيو، الأكبر في العالم من حيث القدرة المحتملة.

ويعد المفاعل رقم 6 في هذا المجمع الذي يضم 7 مفاعلات أول مفاعل تديره تيبكو يعود إلى الخدمة منذ كارثة محطة فوكوشيما دايتشي، التي نجمت عن زلزال هائل وتسونامي عام 2011.